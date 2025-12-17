格闘家の皇治が、愛車を「売ります」と呼びかけた。１６日にＸ（旧ツイッター）やインスタグラムで「俺の愛車ランドクルーザー２５０ＺＸファーストエディション売るわめちゃええで！買ってくれた人に届けにいくわな」と明かし、車体をアップ。ＹｏｕＴｕｂｅでは「僕の大好きなランクル、売ります。納車から１年くらいかな」「（走行）距離は１万５０００（キロ）弱」と説明。現在は５、６台の車を所有しているという