米国と英国で記録的な流行を引き起こしている「スーパーインフルエンザ」。その正体は、インフルエンザA型H3N2の新たな変異株であるサブクレードKだ。既存のワクチンでは十分な効果を得られにくいとされるが、実態はいかなるものか。