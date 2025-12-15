お笑いタレント有吉弘行（51）が14日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。ドジャース大谷翔平（31）の銀行口座から不正送金したなどの罪で禁錮4年9カ月が確定し、昨年6月に米国で収監された元通訳の水原一平受刑者（40）を題材としたドラマシリーズに対して言及した。「やっぱりアメリカでドラマ化ですって。本人がどうとかさ、大谷が絡んでるからなかなか許可が出ないとかさ、言う