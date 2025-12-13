ホリエモンこと堀江貴文さんが自身初となる料理エッセイ本で「刑務所の食事は本当にまずいのか」を明かした。「味覚は環境で変わる」というワケとは。※本稿は、堀江貴文『僕が料理をする理由 〜AI時代を自由に生きる40の視点〜』（オレンジページ）の一部を抜粋・編集したものです。長野刑務所での食体験が教えてくれたこと体験と味覚は、切り離せない。しかもそれは、ラグジュアリーな体験だけを指しているわけではない。僕