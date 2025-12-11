大分県日出町で計画されているイスラム教徒の土葬墓地をめぐり、住民から「火葬のみ」とする条例の請願が日出町議会に提出されていましたが、常任委員会は審議の結果、不採択としました。 【写真を見る】イスラム教徒の土葬墓地計画議会で「火葬のみ」条例請願を不採択に大分・日出町 日出町では別府ムスリム協会による土葬墓地の整備計画が進められていましたが、計画の反対を訴えて当選した安部徹也町長が去年、協会に対し