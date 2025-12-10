コンピュータのハードディスク（HDD）やSSDの内容を丸ごとコピー／複製（クローン）できるソフトウェア「EaseUS Disk Copy」は、バージョン6.9でWindows 11への移行モードを新たに搭載し、OSのアップグレードとディスクのクローンを一度に行えるようになった。今回は、実際にWindows 10からWindows 11への移行を「EaseUS Disk Copy」を用いて行ったため、その手順と使用感をレビューする。■「EaseUS Disk Copy」の主な機能と用途