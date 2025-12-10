【双葉社「comic marginal」レーベル8周年記念キャンペーン】 実施期間：12月10日0時～12月23日23時59分 キャンペーンバナー 【拡大画像へ】 エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、双葉社のBLレーベル「comic marginal」作品を対象としたキャンペーンを開催する。期間は12月10日