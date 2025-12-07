傷害罪などで起訴され勾留中の住居不定、無職の男（５４）が入院中の静岡県伊豆の国市の病院から逃走した事件で、非常階段近くから男のものとみられる足跡が見つかったことが６日、捜査関係者への取材で分かった。静岡県警は、非常階段を使って逃げたとみて調べている。捜査関係者によると、男はカーテン越しに監視していた警察官に気づかれずに、７階病室の窓のストッパーを壊して外に出て、５階屋上に下りて非常階段に移動し