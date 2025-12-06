スポーツ観戦の魅力は、会場でしか味わえない迫力や一体感にある。だが、熱が入る場所だからこそ、観客の「ひと言」が周囲の空気を変えてしまうこともある。山内亮介さん（仮名・20代）は、彼女と訪れたバスケットボールの試合で、思いがけない場面に遭遇したという。盛り上がる会場に響いた舌打ちと落胆の声山内さんはこれまでにも何度が観戦しており、「生で見ると全然違うよ」と彼女に話していた。会場に入った直後、彼女は「す