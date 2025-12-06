2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第34話のあらすじと先行カットが公開された。そして、『プリンセッション・オーケストラ』×『戦姫絶唱シンフォギア』のスペシャルコラボが決定。またコミックマーケット107への出展が決定。プレイリストも登場する。TVアニメ『プリン