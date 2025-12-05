【ソウル＝依田和彩】今年の日韓国交正常化６０周年を記念するコンサートが５日夜、ソウルで開かれ、両国の市民約１００人で構成された合唱団がベートーベンの交響曲第９番（第九）を披露した。コンサートは韓国の公演企画会社「ＯＮＳＴＡＧＥ」が主催。後援した在韓国日本大使館によると、日本各地で年末に「第九」が演奏されていることにヒントを得て、両国関係の節目の年を締めくくる行事として企画された。コンサート