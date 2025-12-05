医療や福祉について学んでいる大分市の高校生が障害者への理解を深めるため、車いすバスケットボールを体験しました。 【写真を見る】医療・福祉を学ぶ高校生が車いすバスケを体験障害者理解と共生社会を考える 5日、大分東明高校では医療や福祉など4コースの1年生100人が車いすバスケットボールを体験しました。 県車いすバスケ連盟の選手9人からポイントを教わりながら、生徒は実際に競技用の車いすに乗