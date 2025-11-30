J2リーグ第38節 千葉5（2-0）0 今治14:04キックオフ フクダ電子アリーナ 入場者数 19,103人試合データリンクはこちら試合後、千葉の小林慶行監督はこう言い切った。「この３年間に積み上げてきたことにまったく何の悔いもない。もし同じ場面で決断を迫られたら、同じ選択をするだろう」今治戦は、優勝と自動昇格の行方が決まるという試合--千葉の運命が決まる試合--であると同時に、３年間千葉を率いてきた小林とチームにとって集