大分県臼杵市野津町の普現寺では、紅葉が見頃を迎え、赤や黄色に染まった木々が訪れた人を迎えてくれます。 【写真を見る】臼杵・普現寺の紅葉が見頃に200本のモミジが鮮やかに色づく 紅葉の名所として知られる臼杵市野津町の普現寺では、およそ200本のモミジが境内を彩り、見頃を迎えています。今年は11月に入り、急に冷え込んだ影響で昨年より早く色づき始め、秋の深まりとともに鮮やかに染まったというこです。 28日は風が