11月22日、『吉祥寺の「新病院計画」近隣住民が猛反発』というタイトルで、テレビ朝日公式ニュースサイト「テレ朝NEWS」が報じた1本のニュース動画に、視聴者から違和感を指摘する声が出ている。「動画冒頭で登場した女性リポーターが、マイクを持ちながらリポートするのですが、女性リポーターは『吉祥寺駅から歩いて10分ほどの、こちらの病院は、診療を休止してから1年以上経っていますか、現在も入口は閉じたままです』と、ど