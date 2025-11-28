自民党の片山さつき財務相が、金融庁の広報誌に掲載されたインタビューで、就任後の働き方や食生活について語った。「毎年12月31日と1月1日くらいしかゆっくり家にいる日がありません」片山氏は金融担当相を兼務。金融庁広報誌「アクセスFSA」の特別企画として掲載された就任インタビューで、「金融調査会長を務めていた立場からも、現在の金融庁の政策すべてに自分に責任があると感じておりますので、金融担当大臣として、金融庁