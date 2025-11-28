「顔パス」改札はもう実証段階！千葉市の幕張メッセで2025年11月26日〜29日に開催の「鉄道技術展2025」。この会場で様々な企業から出品されていたものの一つが、新型の「自動改札機」です。 【これ買わなきゃダメです】「Suicaが空中でピッ」体験のための“専用端末”（写真）NEC（日本電気）が出品していたのは「ゲートレス顔認証改札」です。改札といっても、ただ床に線が引いてあるだけで、ただの“通路”と言ったほうが近