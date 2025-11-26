驚愕！ 反則切符に他人の名前を書く事案は過去にも発生静岡県警は2025年11月19日、今年1月に新東名高速道路において無免許でクルマを運転し、追い越し車線を走り続ける「通行帯違反」をしたうえ、その罪を逃れるため交通反則切符に他人の氏名を署名したとして、住所不定・無職の23歳の男を逮捕しました。このような行為は、一体どのような罪に問われるのでしょうか。無免許なりすましの男逮捕に「違反しすぎ」の声！（画像はイ