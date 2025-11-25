スピードワゴン・井戸田潤（52歳）の妻で、モデル・タレントの蜂谷晏海（33歳）が、11月25日に放送されたバラエティ番組「踊る！さんま御殿!!」（日本テレビ系）に出演。“井戸田との出会い”について語った。番組はこの日、「話題の有名人の妻SP」と題し、有名人と結婚した妻がズラリと登場。蜂谷は井戸田との出会いについて「合コンで出会ったんですけど（笑）」と笑う。蜂谷によると、そのときの合コンは「盛り上がってなくて。