スピードワゴン・井戸田潤（52歳）の妻で、モデル・タレントの蜂谷晏海（33歳）が、11月25日に放送されたバラエティ番組「踊る！さんま御殿!!」（日本テレビ系）に出演。“井戸田との出会い”について語った。



番組はこの日、「話題の有名人の妻SP」と題し、有名人と結婚した妻がズラリと登場。蜂谷は井戸田との出会いについて「合コンで出会ったんですけど（笑）」と笑う。



蜂谷によると、そのときの合コンは「盛り上がってなくて。合コン自体が。シーーーンとしてたんですよ。芸人さんもいて…ほんとに、まったく盛り上がってなくて。お鍋屋さんだったんですけど、鍋だけがグツグツグツグツって…」と悲惨な合コンだったという。



そんな状況を打破するべく、「先輩の芸人さんが、『これじゃまずい…』って言って、『井戸田呼ぼう』って言って。ピンチヒッターで来たのが潤さんだった」と、ここで井戸田が登場。そして「潤さんが来た瞬間、ブワーッと盛り上がって」と空気がガラリと変わったと語った。