冬の味覚のカキに、異変が起きています。日本の養殖カキの6割以上を生産している広島県では、生きているカキを探すのが難しいほどの歴史的不漁に。身入りが平年並みの他産地でも、卸売価格に影響を及ぼしているとみられます。国も対策に乗り出しました。そこで今回の#みんなのギモンでは、「“災害級”カキ大量死…なぜ？」をテーマに解説します。■瀬戸内海のカキ養殖全体に広がる影響忽滑谷こころアナウンサー「全国一のカキ産地