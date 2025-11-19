ナイツ塙のひと言がローソン（約１万４６００店舗）を動かした！ローソンは１８日、店内いれたてコーヒー「マチカフェ」のカップデザインに記された「Ｌ」のデザインがサイズのＬと誤認するとの意見を受け、カップデザインを変更することと店内に注意喚起のお知らせを掲出することを発表した。事の発端は、お笑いコンビ「ナイツ塙宣之が１１日放送のラジオ「ナイツザ・ラジオショー」でクレームを伝えたことだ。塙は当初