高市首相の台湾有事を巡る発言で、事態打開に向け中国・北京入りしている外務省幹部と中国側の協議は、日本時間18日午後3時過ぎに終了したとみられます。北京から、FNN北京支局・垣田友彦支局長が中継でお伝えします。日本時間18日午後3時過ぎ、協議を終えたとみられる2人が姿を見せました。中国政府が反発を強める中、協議直後とみられる2人の表情は険しいものでした。中国外務省をあとにする際の金井アジア大洋州局長と中国外務