楽天は１８日、ＤｅＮＡから海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した伊藤光捕手（３６）の獲得を正式に発表した。楽天はリーグ２番目に失点が多く、今季は４年連続の４位に終わった。現在は太田や石原、堀内ら２０代後半の中堅捕手が多く、オリックス、ＤｅＮＡと２球団を渡り歩いた伊藤の実績、経験はチームにとってプラスに働く。ベテラン捕手の獲得はバッテリー強化を目指すチームとの補強ポイントと合致した。伊藤は