イノベーションとアイデアのタネはどこにある？ 『WIRED』日本版がキャッチした、ファイブ（またはシックス）センスを刺激するグッドニュース。肌寒くなってきた今日この頃、新しいアウターを探す前にパタゴニア 東京・京橋で服との付き合い方を見つめ直してみる。11月21日（金）にはフィルムの上映イベントも。