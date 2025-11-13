漫画界の巨匠・手塚治虫（1928～89年）による未発表「ネーム」３作品などを収録した書籍「手塚治虫ミッシング・ピーシズ」(立東舎、税込7700円)が14日に発売される。ネームとは、ペン入れする前段階での鉛筆による下描きのこと。漫画文化史における貴重な資料が未完成のまま〝作品〟として読者に提示され、共有されるという画期的な出版となる。（文中一部敬称略） 【写真】ＳＦを描いた手