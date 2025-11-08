東京・三鷹市の、京王井の頭線「井の頭公園駅」付近の線路内の工事現場で火事があり、井の頭線は一部区間で運転を見合わせています。【映像】消火活動に当たっている消防士午前8時前、三鷹市の「井の頭公園駅」付近で、「黒煙が出ています」などと目撃者から119番通報がありました。警視庁などによりますと、深夜から「井の頭公園駅」付近で塗装工事を行っていて、そこで使用していた発電機から出火し、線路の枕木に引火した