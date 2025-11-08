フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）は７日、同ＨＤとフジテレビ取締役の安田美智代氏（５５）が同日付で辞任したことを公式サイトで発表した。会食費用や物品購入について、事実と異なる経費精算を行っていたことが複数確認されたという。安田氏は一連の問題を受けて同ＨＤとフジテレビの役員体制が刷新されたのを受け、３月に取締役に就任していた。疑義が生じたのは９月中旬で、社内のチェック機能により一部不適切な