恋愛感情を寄せる、大分市内の女性の実家付近をうろつき、女性の車にGPS機器を取り付けたとして、49歳の会社員の男が逮捕されました。 ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、豊後大野市犬飼町に住む、会社員の男（49）です。 警察によりますと、男は2024年10月24日の午前4時頃、恋愛感情を寄せる大分市内に住む30代女性の実家付近の路上を正当な理由なくうろつきました。また、25日の午前3時45分頃から午後2