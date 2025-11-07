かつてJリーグで指揮をとったブラジル人監督のオズワルド・オリヴェイラ氏とエメルソン・レオン氏が、「外国人の代表監督は好ましくない」と批判するスピーチをしたことで問題となっているようだ。『Metropoles』によれば、そのスピーチが行われたのは4日に行われたブラジルサッカー連盟主催の指導者フォーラムであったとのこと。このイベントではブラジルで活動してきた指導者が表彰されることになっており、エメルソン・レオン氏