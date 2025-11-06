ヤマト運輸株式会社は、11月10日から「宅急便当日配送サービス」の提供を開始し、併せて新たに「同一都道府県内運賃」を導入すると発表した。午前中にヤマト運輸の営業所へ荷物を持ち込むと、最短で当日14時以降の指定時間帯に配達される。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■午前中預かりで当日配達範囲は同一県内から近隣県まで新サービス「宅急便当日配送サービス」は、「当日中に荷物を届けたい」「す