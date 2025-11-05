アル・ナスルFWクリスティアーノ・ロナウドは、アーセナルに加入していた可能性があったようだ。ピアーズ・モーガン氏のポッドキャスト『Piers Morgan Uncensored』に出演した同選手は、2003年にスポルティングCPからマンチェスター・ユナイテッドに移籍する前、アーセナルと契約する寸前だったことを明かした。これはファンの間では有名な話だったが、今回改めて本人の口から事実であったと語られた。それ以来、ロナウドはアーセ