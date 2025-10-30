アフリカ・スーダンで内戦が続く中、国軍の主要拠点を制圧した民兵組織が病院を襲撃するなど犠牲者が増え続けています。【映像】銃撃の跡でボロボロになった建物スーダンで救護活動にあたる医師らの団体は29日、民兵組織RSFが西部のダルフール州でわずか3日間で民間人1500人を殺害したと明らかにしました。病院を襲撃し、患者やその家族を銃撃したとの報告もあります。WHO（＝世界保健機関）のテドロス事務局長は「医療機関