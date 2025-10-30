[9.16 カラバオ杯4回戦 リバプール 0-3 クリスタル・パレス]リバプールは29日、カラバオカップ4回戦でクリスタル・パレスに0-3の完敗を喫した。後半34分には今季公式戦初出場を果たした18歳のDFアマラ・ナローが一発退場。ナローは昨季のデビュー戦でも退場処分を下されており、トップチーム2試合で2度の一発退場という試練の珍記録を打ち立ててしまった。ナローは後半22分から3バックの一角で途中出場。すると0-2で迎えた同34