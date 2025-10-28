バーチャルYouTuber（VTuber）の「狐白（こはく）しろ」がこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚と妊娠を告白し、ネット上で話題を呼んでいる。 【写真】結婚と妊娠を告白した「狐白しろ」 狐白は10月27日に「大切なお知らせ」として、文書を公開。体調不良で10月14日から活動休止中であることを謝罪した上で、「私事ではございますがこの度、ありがたいことに新しい命を授かりました」と報告。さらに