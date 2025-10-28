¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡Ê20¡Ë¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¥É¥é¥Õ¥È²ÈÄí¤Î»ö¾ð¡Ë¥½¥Õ¥ÈB4°Ì ±§Ìî¿¿¿ÎÏ¯ Ì¾Ìç¡¦¶Í°þ³Ø±à¤Ç¸µºå¿À´ØÀî¤ÈÉû¼ç¾­¤òÌ³¤á¤¿Éã¡¢Áá¼Â¶á¤¯¤Ë2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿Êì27Æü¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤ÎÌÚ²¼ÇîÇ·¼ÒÄ¹¤¬²ñ¸«¡£23Æü¤ÎNPB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç1°ÌÆþ»¥¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈDeNA¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿°ìÊý¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬ÍèÇ¯2·îËö¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÊÆÂç³Ø¥ê¡¼¥°