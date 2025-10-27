日本テレビは27日、都内の同局で定例会見を行い、11月1日開始のダウンタウンらが出演する課金制独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」について語った。ダウンタウンの所属する吉本興業から協力要請を受けているといい「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！！」など過去の放送番組の提供を進めていることを明かした。岡部智洋取締役は、松本人志の局番組への復帰については「現段階で具体的に決まっていることはない」とした。吉