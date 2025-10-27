「メニコン・中日スポーツ杯 第20回日本少年野球中日本秋季大会」小学部ボーイズリーグ秋の中日本王者を決める「メニコン・中日スポーツ杯 第20回日本少年野球中日本秋季大会」は25日、小学生の部の決勝が愛知・田原市緑ヶ丘緑地野球場で行われ、愛知豊橋ボーイズ（愛知県東）が、連覇を狙った稲沢中央ボーイズ（愛知県西）を6-4で破り、初優勝を飾った。小学部は10チームが参加してのトーナメント形式で実施。決勝に先立って