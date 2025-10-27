「メニコン・中日スポーツ杯 第20回日本少年野球中日本秋季大会」小学部

ボーイズリーグ秋の中日本王者を決める「メニコン・中日スポーツ杯 第20回日本少年野球中日本秋季大会」は25日、小学生の部の決勝が愛知・田原市緑ヶ丘緑地野球場で行われ、愛知豊橋ボーイズ（愛知県東）が、連覇を狙った稲沢中央ボーイズ（愛知県西）を6-4で破り、初優勝を飾った。

小学部は10チームが参加してのトーナメント形式で実施。決勝に先立って行われた準決勝では、愛知豊橋は豊川中央ボーイズ（愛知県東）と対戦し、4回まで毎回の15得点を挙げる猛攻を見せ15-2の4回コールドで決勝へ進出。稲沢中央ボーイズは小坂井ボーイズ（愛知県東）と対戦し、先制を許しながらも4回に大量6点を奪い、同じくコールド勝ちで決勝に駒を進めた。

愛知豊橋と稲沢中央の決勝は、3回まで両チーム無得点で進む緊迫したゲーム展開。均衡を破ったのは稲沢中央。4回無死満塁のチャンスを作ると押し出し四球により1点を先制した。

5回に両チーム1点ずつを挙げ、迎えた最終6回。1点を追う愛知豊橋は1死三塁から同点に追いつくと、9番・大津寛太が左翼線に二塁打を放って勝ち越し。さらに攻撃の手を緩めず一挙5点を奪った。

稲沢中央もその裏、前年覇者の意地を見せ、1点を返しなおも1死二塁から、7番・河合麗音（れおん）が右翼線にタイムリーを放ち2点差とするも、反撃もここまで。愛知豊橋が稲沢中央を破り悲願の初優勝を果たした。

愛知豊橋の中野誠司監督は、「前回大会ではタイブレークでサヨナラ負けをしたので、その雪辱が果たせてよかった。日頃やっている全員野球をやることができたと思います」と選手を称えた。長坂将吾主将は、「とてもうれしいです。冬場は鍛えて、より強い球を投げたり、より遠くに打球を飛ばすことを目標にしたいです」と更なる成長を誓った。

小学生の部結果

◎準決勝

愛知豊橋ボーイズ 15-2 豊川中央ボーイズ

小坂井ボーイズ 2-9 稲沢中央ボーイズ

◎決勝

愛知豊橋ボーイズ 000 015 6

稲沢中央ボーイズ 000 112 4

愛知豊橋：鈴木、長坂 - 大竹

稲沢中央：今村、鈴木、広田、今村、畑 - 渡邊、広田、鈴木

三塁打：梅崎（愛知豊橋）

二塁打：大津、岩本（愛知豊橋）、渡邊（稲沢中央）

最優秀選手：鈴木蒼志（愛知豊橋）

優秀選手：大津寛太（愛知豊橋）、河合麗音（稲沢中央）（First-Pitch編集部）