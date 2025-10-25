ワールドシリーズ第1戦【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間25日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。7回の第4打席に自身ワールドシリーズ初アーチを放った。しかし、大谷に笑顔はなし。珍しくスピード速くダイヤモンドを1周した。ドジャースは直前の6回の守備で大量9失点。2-11で7回の攻撃を迎えた