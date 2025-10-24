NTTドコモは、5G対応モバイルWi-Fiルーター「Aterm CM51FD」を10月31日に発売する。同機種の発売日は2025年11月以降と案内されていたが、10月31日に決定した。 ドコモオンラインショップでの本体価格は2万7720円、36回の分割払い時は毎月770円。「ドコモ MAX」や「ahamo」などと通信量をシェアする「5Gデータプラス」の月額料金は1100円で、本体代を分割支払すると合計で月額1870円となる。 主な