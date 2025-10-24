かつて東京ガスサッカー部初の外国籍選手として活躍し、後に鹿児島実業高校でフィジカルコーチを務めたブラジル人指導者ゼ・カルロス氏が、日本時代を振り返った。ゼ・カルロス氏は1958年生まれの67歳。名門サントスでデビューした守備的MFで、様々なクラブを渡り歩いた後、1990年に東京ガスサッカー部に加入した。1992年までプレーした後ブラジルに帰国するも、2年後に再び日本へと戻り、鹿児島実業高等学校でフィジカルコーチを