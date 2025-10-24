栃木県は22日、栃木県グリーンスタジアムにおいて、県の自主財源の確保と施設知名度・サービスの向上に資するため募集を行っていたネーミングライツパートナーが決定したと発表した。パートナーに決まったのは、本田技研工業株式会社（Honda）。愛称は「ホンダヒート・グリーンスタジアム」で、契約期間は2025年12月からの10年間。契約金は年額800万円になる。宇都宮市の球技専用スタジアムとして知られる栃木県グリーンスタジアム