アメリカMLSのインテル・マイアミは23日、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシとの契約を2028年のシーズン終了まで延長すると発表した。17歳だった2004年にバルセロナでプロデビューし、瞬く間に世界一への階段を駆け上がっていったメッシ。バルサで数多のタイトルを獲得したのち、パリ・サンジェルマンで2年間を過ごし、2023年6月にインテル・マイアミへ加入した。2022年のカタールワールドカップで悲願の世界制覇を達成していた