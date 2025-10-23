巨人はどう出る？巨人がドラフト前日の10月22日、1位指名を鷺宮製作所の竹丸和幸投手（23）とすることを公表した。即戦力の左投手である。だが、ドラフト会議の前までは、｢巨人の出方が分からない」という、声が複数の球団スタッフから挙がっていた。【写真を見る】2025年「ドラフト会議」大学生の注目選手…巨人も注目する（？）「人気総合格闘家」を兄に持つ選手も今シーズンオフにポスティングシステムによるメジャーリーグ