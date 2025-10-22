Amazon：CuteBee 木製ブックヌックキット】 セール期間：10月22日～10月26日23時59分 AmazonにてCuteBeeの木製ブックヌックキットが特別価格で販売されている。期間は10月26日23時59分まで。 本商品は、本棚の隙間に差し込むジオラマ「ブックヌック」の木製キット。ダストカバーとLEDライトが付いている。今回のセールでは、「航海の記憶」や「文学書店」、「ダ&#1