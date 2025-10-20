きのう（19日）、東京・品川区の機械式駐車場で女性が下半身を挟まれ腰の骨を折る重傷です。警視庁などによりますと、きのう（19日）午前、品川区西五反田の機械式駐車場で、40代の女性がとめてあった車を出す際、上から降りてきた「パレット」と呼ばれる車を乗せる台に下半身を挟まれたということです。女性は消防隊員らに救助されましたが腰の骨を折る重傷で、警視庁が事故の原因を調べています。現場はJR五反田駅近くの繁華街で