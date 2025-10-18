ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 続投を表明した群馬・前橋市長の小川晶氏に「辞任して」と厳しい声 小川晶 政治家の不祥事 時事ニュース ゴシップ 群馬県 女性自身 続投を表明した群馬・前橋市長の小川晶氏に「辞任して」と厳しい声 2025年10月18日 13時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 既婚男性との「ラブホテル密会」を報じられた前橋市の小川晶市長 17日に給与を5割減額して続投すると表明したと「女性自身」が伝えた 報道を受け、ネットでは「辞任して出直しすべき」などと厳しい声が並んだ 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 セルフレジで感じた「違和感」に店内騒然…スーパーやコンビニで多発中の『カゴ抜け』とは？「これは一発実刑の詐欺罪」「自分もやられた…」 2025年10月18日 7時20分 「服の下に手を入れられて…」バイト先で50代の女性客からセクハラ被害に。店長に相談して判明した“まさかの事実” 2025年10月17日 8時51分 「こんな顔だった？」益若つばさ（40）が“人生最大のイメチェン”でネット騒然…元夫・梅しゃんが明かしていた息子との絶妙な距離感 2025年10月18日 7時15分 BTSリーダーも愛読する『死にたいけどトッポッキは食べたい』の著者が35歳で死去 5人に臓器提供 2025年10月17日 11時11分