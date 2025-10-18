場外へ消えた大谷翔平のPS4号【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。第3打席で1試合2発となる4号ソロを場外まで運んだ。ボールを手にしたカルロ・メンドーサさんは「（打球が）バウンドして、草の茂みに入って、そこにダイブしたんだ」と振り返った。大