サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、キャスター付きで移動が楽で、耐荷重150kgの頑丈設計な1段タイプの踏み台・ステップスツール「150-SNCSTL68」（ブラック/グレー）を発売した。■容易に移動させて使用できるキャスター付きなので、容易に移動させて使用できるステップスツール。片手でスムーズに移動差せることが出来て、両手がふさがっていても足で移動させることができる。上に乗ると固